لحظة بلحظة.. مصر 0-2 سويسرا.. انتهاء الشوط الأول

زوار موقع مصراوي، انتظروا تغطية خاصة لمباراة منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا، في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، تشكيل الفريق لمواجهة سويسرا، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي

خط الوسط: عمر أبو طالب - عمر كمال - بلال عطية - ياسين حسام

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 2: حمزة عبد الكريم يفوز بركلة حرة

الدقيقة 5: خطأ على لاعب سويسرا أدرين

الدقيقة 10: محاولة من بلال عطية

الدقيقة 10: محاولة من نور أشرف من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 13: فرصة ضائعة من مهند الشامي

الدقيقة 15: إيثان بروشيز يسجل الهدف الأول لصالح سويسرا

الدقيقة 19: محاولة ضائعة من نيفو لاعب سويسرا

الدقيقة 23: حمزة عبد الكريم يقع في فخ التسلل

الدقيقة 39: إيثان بروشيز يسجل الهدف الثاني لسويسرا

الدقيقة 46: مطالبة لاعبي منتخب مصر بركلة جزاء

