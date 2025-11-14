مباريات الأمس
لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحصل على بطاقة حمراء مع البرتغال (فيديو)

كتب : محمد القرش

10:25 ص 14/11/2025
شهدت مباراة منتخب البرتغال أمام أيرلندا، التي أُقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، طرد النجم كريستيانو رونالدو.

وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء الأولى في تاريخه مع منتخب البرتغال، بعدما خاض 226 مباراة دولية تلقّى خلالها 32 بطاقة صفراء، وذلك وفقًا لشبكة "أوبتا".

وخسر المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي بهدفين دون رد؛ حيث افتتح تروي باروت التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدّمًا بنقطتين عن المجر صاحب المركز الثاني.

