كشفت تقارير صحفية تونسية، عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن طاقم تحكيم تونسي سيدير مباراة الأحمر أمام شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بقيادة محرز المالكي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن سيتواجد مع المالكي، كلا من أيمن إسماعيل حكم مساعد أول ومروان سعد حكم مساعد ثان وأمير الوصيف حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من التتويج بلقب السوبر المصري منذ أيام قليلة، بعد الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بهدفين دون مقابل.

