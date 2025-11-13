مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

جميع المباريات

"هدف مصري في شباك الأهلي".. القائمة النهائية المرشحة لجائزة بوشكاش للأفضل بالعالم عام 2025

كتب : نهي خورشيد

08:10 م 13/11/2025
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد هدف عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، والذي جاء في شباك الأهلي خلال المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالموسم الماضي، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة العالمية.

وضمت القائمة المرشحة للجائزة تواجد كلاً من:

ألياندرو، فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا، كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا، سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل، إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر، فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا، أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو، صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس، أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو، بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجيز، قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال، برشلونة × إسبانيول

يُذكر أن عمرو ناصر انتقل إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي فاركو، لمدة خمس مواسم مقبلة.

