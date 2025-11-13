بعد إصابته مع نابولي.. نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد هدف عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، والذي جاء في شباك الأهلي خلال المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالموسم الماضي، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة العالمية.

بعد ترشيحه لجائزة بوشكاش العالمية.. إليكم هدف عمرو ناصر الخيالي في شباك الأهلي pic.twitter.com/ixnPVn2UjC — ON Sport (@ONTimeSports) November 13, 2025

وضمت القائمة المرشحة للجائزة تواجد كلاً من:

ألياندرو، فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا، كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا، سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل، إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر، فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا، أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو، صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس، أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو، بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجيز، قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال، برشلونة × إسبانيول

يُذكر أن عمرو ناصر انتقل إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي فاركو، لمدة خمس مواسم مقبلة.