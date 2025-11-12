"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

نُقل أوسكار لاعب ساو باولو البرازيلي الحالي وتشيلسي السابق إلى المستشفى بعدما فقد وعيه خلال تدريبات فريقه.

وبحسب التقارير الصحفية البرازيلية، فإن أوسكار شعر بتعب أثناء خوضه تدريبات اللياقة على الدراجة الثابتة، ليسقط بعدها أرضاً ويفقد الوعي لمدة دقيقتين.

وأشارت التقارير إلى أنه بعد تدخل الجهاز الطبي نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى آينشتاين الإسرائيلي في مدينة ساو باولو، إذ كشف الأطباء عن وجود "مشكلة في القلب".

وأصدر نادي ساو باولو بياناً رسمياً قال فيه:"خلال الفحوصات التي أجريت صباح الثلاثاء في مركز SuperCT ضمن استعدادات الفريق لموسم 2026، تعرض اللاعب أوسكار لحالة تتعلق بتغيرات في القلب، وتم التعامل معها فوراً من قِبل الطاقم الطبي للنادي بالتعاون مع فريق مستشفى آينشتاين المتواجد في المكان".

وأضاف البيان: "نُقل اللاعب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة ويخضع حالياً لمزيد من الفحوصات لتحديد طبيعة التشخيص، وباحترام خصوصية اللاعب، سيعلن النادي عن أي تحديثات جديدة بعد صدور تقرير الفريق الطبي وبموافقة أوسكار".

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن أوسكار يفكر في الاعتزال من أجل التركيز على تعافيه الكامل، رغم أن عقده مستمر مع ساو باولو حتى عام 2027، لكن بعض المصادر تحدثت عن إمكانية فسخه بالتراضي في حال قرر إنهاء مسيرته.

وكان أوسكار لعب خمس سنوات مع تشيلسي بين عامي 2012 و2017، شارك خلالها في أكثر من 200 مباراة وسجل 38 هدفاً، وساهم في تحقيق لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

والجدير بالذكر أن آخر مباراة خاضها مع ساو باولو كانت في 19 يوليو الماضي أمام كورينثيانز وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-0، لكنه اضطر لمغادرة الملعب مصاباً بعد تعرضه لكسر في إحدى فقرات الظهر.