مشكلة في القلب وإغماء مفاجئ.. نقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى

كتب : هند عواد

01:09 م 12/11/2025
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، نقل أوسكار لاعب الفريق إلى المستشفى، بسبب تعرضه لحالة إغماء، أثناء فحوصات ما قبل الموسم.

وذكر موقع "دي جلوبو" البرازيلي، أن أوسكار تعرض لمشكلة في القلب، أثناء خضوعه لفحوصات ما قبل الموسم، داخل صالة الألعاب الرياضية، مما تسبب في فقدانه للوعي.

وأشار الموقع إلى أن نجم تشيلسي السابق الموجود حاليا في غرفة العناية المركزة، يفكر في اعتزال كرة القدم نهائيا.

