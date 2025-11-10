تقارير تكشف موعد عودة الأورجوياني نونيز للمشاركة في تدريبات الهلال

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كشفت تقارير صحفية، موعد عودة الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم، بعد إصابته في الركبة التي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

وذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن خوان خيمينيز طبيب نادي الهلال، أبلغ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، بأن نونيز سيكون جاهز للعودة للمشاركة في التدريبات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتي تمتد حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نونيز، سيواصل برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتخلص من الإصابة والعودة للظهور مع الفريق من جديد.

ويستعد الهلال السعودي لملاقاة نظيره الفتح يوم 22 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويذكر أن الهلال السعودي يحتل حاليا، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة.