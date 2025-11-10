مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 1
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

3 1
14:30

كوت ديفوار

أعلى 10 لاعبين إنجليز أجراً في العالم لعام 2025

كتب : محمد القرش

05:13 م 10/11/2025
    هاري كين ولويس دياز
    جود بيلينجهام
    رحيم ستيرلينج
    جاك جريليش
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (3)
    ماسون ماونت
    جون ستونز - مانشستر سيتي
    جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد
    ريس جيمس

يُقال إن المال هو ما يُحرك العالم، ويبدو أن هذا القول ينطبق تماماً على عالم كرة القدم، ولا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُوزَّع الأجور الأسبوعية بمبالغ فلكية تجعل من رواتب اللاعبين موضوعاً دائماً للنقاش بين الجماهير والخبراء على حد سواء.

ففي الوقت الذي تُربط فيه أجور اللاعبين بمستوياتهم داخل الملعب، فإن الحقيقة تكشف أن هناك عوامل متعددة، مثل الشهرة، والعقود الإعلانية، والقيمة التسويقية، والانتقالات الكبرى، تساهم بشكل كبير في تحديد ما يتقاضاه اللاعب أسبوعيا.

وقد شهدت رواتب نجوم مثل هاري كين، وجود بيلينجهام، وإيفان توني قفزات كبيرة عقب انتقالهم إلى أندية أوروبية وخليجية كبرى، في وقت يتواصل فيه الجدل حول من يستحق فعلا تلك الأجور الضخمة ومن لا يستحقها.

أعلى 10 اللاعبين الإنجليز أجراً في العالم لعام 2025

ووفقا لموقع "givemesport" فإن إيفان توني يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الإنجليز أجراً في العالم لعام 2025، بعد انتقاله إلى الأهلي السعودي.

أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم

1. إيفان توني (الأهلي) - 422,965 جنيهًا إسترلينيًا

2. هاري كين (بايرن ميونخ) - 414,509 جنيهًا إسترلينيًا

3. جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 345,369 جنيهًا إسترلينيًا

4. رحيم ستيرلينج (تشيلسي) - 325,000 جنيه إسترليني

5. جاك جريليش (إيفرتون) - 300,000 جنيه إسترليني

6. ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد) - 277,766 جنيهًا إسترلينيًا

7. ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) - 250,000 جنيه إسترليني

8. جون ستونز (مانشستر سيتي) - 250,000 جنيه إسترليني

9. جادون سانشو (أستون فيلا) - 250,000 جنيه إسترليني

10. ريس جيمس (تشيلسي) - 250,000 جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

