تصدرت أزمة المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره المغربي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد رفض إذاعتها من قبل الجانب المغربي.

ويلتقي منتخب مصر الرديف تحت قيادة مدربه حلمي طولان، مع نظيره منتخب المغرب، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب.

ورفض المدير الفني لمنتخب المغرب طارق السكتيوي، إذاعة المباراة، بالإضافة لمنع دخول الجمهور والصحافة لتغطيتها، مما أثار الجدل حول التعتيم الشديد لمباراة ودية.

ماذا قالت الصحف المغربية عن الأزمة؟

صحيفة "المنتخب" المغربية أبدت تعجبها من قرار طارق السكتيوي، حيث كتبت: "من الحتمي أن يكون من حق الجماهير المغربية متابعة ودياته، والأكثر من ذلك التعرف على أخباره".

وتابعت : "الحال أن التكتم الشديد على هذا المنتخب، وقد بلغ درجة متقدمة من التعتيم، والمتابعة مغلقة في وجه الجمهور وحتى في وجه الصحافة".

واختتمت: "الأكثر من هذا أن منصة المنتخبات الوطنية على إنستغرام تخلو خلوا كاملا من صور عن الحصص التدريبية للمنتخب الرديف".

بينما كتب موقع "لوسيت أنفو سبور" المغربي :" المدرجات ما زالت شبه فارغة، قبل أزيد من ساعة على انطلاق مباراة مصر والمغرب الودية.

وتابع: "يرتقب أن تقام المباراة في بين المنتخبين، في غياب الجماهير بالأعداد التي تم اعتيادها في مباريات المنتخب المغربي، بعدما كانت الأنصار في اللقاء الأخير بذات الملعب، حاضرة بقوة.

