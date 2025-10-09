"الفراعنة بلا هزيمة".. ماذا قالت الصحف العربية عن تأهل مصر لكأس العالم؟

"بدون جمهور وصحافة".. كيف علقت الصحف المغربية على عدم إذاعة مباراة مصر

أصبح منتخب الجزائر أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الصومالي.

نتيجة مباراة الجزائر والصومال

منتخب الجزائر فاز على نظيره الصومالي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المنتخبات العربية التي تأهلت لكأس العالم 2026

وأصبح بذلك منتخب الجزائر المنتخب العربي رقم 5 الذي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد كل من: الأردن، تونس، المغرب، ومصر.

موعد كأس العالم 2026

كأس العالم سيقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا في ثلاثة دول: كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

