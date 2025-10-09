مباريات الأمس
5 منتخبات عربية ضمنت التأهل لكأس العالم 2026 .. فمن هي؟

كتب : مصراوي

09:11 م 09/10/2025
    منتخب مصر (1)_6
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر

أصبح منتخب الجزائر أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الصومالي.

نتيجة مباراة الجزائر والصومال

منتخب الجزائر فاز على نظيره الصومالي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المنتخبات العربية التي تأهلت لكأس العالم 2026

وأصبح بذلك منتخب الجزائر المنتخب العربي رقم 5 الذي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد كل من: الأردن، تونس، المغرب، ومصر.

موعد كأس العالم 2026

كأس العالم سيقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا في ثلاثة دول: كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

