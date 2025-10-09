مباريات الأمس
بينهم محترف الزمالك.. لاعبو أنجولا يرقصون في غرفة الملابس بعد التعادل في التصفيات

كتب : هند عواد

03:12 م 09/10/2025
  عرض 5 صورة
  عرض 5 صورة
    شيكو بانزا مع منتخب أنجولا (2)
  عرض 5 صورة
    رقص لاعبي أنجولا (1)
  عرض 5 صورة
    رقص لاعبي أنجولا (3)
  عرض 5 صورة
    شيكو بانزا مع منتخب أنجولا (1)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعبي منتخب أنجولا وهم يرقصون في غرفة تبديل الملابس، بعد التعادل مع إسواتيني.

فقد منتخب أنجولا فرصته في التأهل كأس العالم 2026، بعد التعادل مع إسواتيني 2-2، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك، بديلا في الدقيقة 81 من المباراة، بدلا من مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

واحتل منتخب أنجولا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الرأس الأخضر المتصدر و 7 نقاط عن الكاميرون الوصيف.

أنجولا منتخب أنجولا شيكو بانزا

