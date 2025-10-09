بعد تمثيل أمريكا.. كيشو يكشف لمصراوي أسباب هروبه من مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعبي منتخب أنجولا وهم يرقصون في غرفة تبديل الملابس، بعد التعادل مع إسواتيني.

فقد منتخب أنجولا فرصته في التأهل كأس العالم 2026، بعد التعادل مع إسواتيني 2-2، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك، بديلا في الدقيقة 81 من المباراة، بدلا من مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

واحتل منتخب أنجولا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الرأس الأخضر المتصدر و 7 نقاط عن الكاميرون الوصيف.

