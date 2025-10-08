يختتم الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال الشهر الحالي بإقامة آخر جولتين، ويتنافس 34 منتخبًا على المقاعد السبعة المتبقية المؤهلة مباشرة إلى البطولة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية، وسيقام بنظام خروج المغلوب في شهر نوفمبر، ويتأهل الفائز إلى الملحق العالمي.

وبالنسبة للمنتخبات الأفريقية، حسم منتخبا المغرب وتونس تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويقترب منتخب مصر من انتزاع بطاقة التأهل، عندما يواجه جيبوتي مساء اليوم، إذ أن الفوز يحسم له التأهل، دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

ويحتاج منتخب بوركينا فاسو إلى معجزة لانتزاع المركز الأول، لكن الفوز على سيراليون سيكون كافيًا لضمان المركز الثاني، أما في حال فازت سيراليون، فستتساوى بالنقاط مع بوركينا فاسو، ما يعني أن الحسم قد يتأجل إلى الجولة الأخيرة.

ويمتلك منتخب السنغال مصيره بيده، بعدما انتزع صدارة مجموعته، بالفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-2، وتنحصر منافسة بطاقة التأهل بين الكونغو الديمقراطية والسودان.

وسيضمن المنتخب السنغالي التأهل في الجولة قبل الأخيرة إذا فاز على جنوب السودان وفشلت الكونغو الديمقراطية في التغلب على توجو.

وبعد العقوبة المفروضة على منتخب جنوب إفريقيا، تجددت الإثارة في هذه المجموعة، إذ تفصل ثلاث نقاط فقط بين أربعة منتخبات.

وتتصدر بنين الترتيب بفارق الأهداف، متقدمة بهدفٍ واحد على منتخب "بافانا بافانا"، فيما يستعد الثنائي لمواجهة رواندا، التي تمتلك نفس رصيد نيجيريا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة.

وبات منتخب بنين على بُعد مباراتين فقط من تحقيق أول تأهل في تاريخهم إلى كأس العالم.

ولا تزال نيجيريا ورواندا في سباقٍ مفتوح على المركزين الأول والثاني ضمن مجموعة شديدة التقارب، ويعد منتخب زيمبابوي الوحيد الذي ودّع المنافسة رسميًا، ما يبقي ليسوتو في دائرة المنافسة على المركز الثاني.

يبقى منتخب الرأس الأخضر على بُعد فوز واحد فقط من التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ يكفي الانتصار على ليبيا أو إسواتيني لحسم بطاقة العبور.

وفي المقابل، لا يزال منتخب الكاميرون – الفريق الوحيد الذي تغلب على الرأس الأخضر (4-1) – يملك فرصة الفوز بصدارة المجموعة إذا سارت النتائج لصالحه.

وينطبق الأمر ذاته على ليبيا التي تخوض مواجهة حاسمة في طرابلس، بينما تواصل أنجولا سعيها لانتزاع المركز الثاني.

وفي المجموعة الخامسة، حسم منتخب المغرب تأهله، بعدما فاز بجميع مبارياته، ليصبح أول منتخب إفريقي يتأهل إلى كأس العالم.

ويواصل منتخبا كوت ديفوار والجابون صراعهما المحتدم على صدارة المجموعة السادسة، إذ يفصل بينهما نقطة واحدة فقط قبل جولتين من النهاية، بعدما انتهت مواجهتهما الأخيرة بالتعادل السلبي (0-0).

ومع ضمانهما المركزين الأول والثاني، سيواصل الفريقان الصراع عن بُعد في الجولتين المتبقيتين. ومع ذلك، يدخل منتخب "الأفيال" المرحلة الحاسمة بأفضلية مزدوجة، ليس فقط في رصيد النقاط وفارق الأهداف، بل أيضًا في جدول مبارياته، إذ سيواجه الفريقين المتذيلين، بينما يلتقي الجابون مع أقرب منافسيه في الترتيب.

وبات منتخب الجزائر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، إذ يحتاج إلى الفوز على بوتسوانا، صاحبة المركز قبل الأخير في المجموعة، لحسم بطاقة العبور رسميًا.

بعد أن حسمت تونس تأهلها رسميًا، يتطلع "نسور قرطاج" إلى إنهاء مشوارهم في التصفيات دون أي هزيمة، عندما يواجهون ساو تومي وبرينسيبي، متذيل الترتيب بلا نقاط، قبل استقبال ناميبيا في الجولة الختامية.

وفي المجموعة التاسعة، لا تزال ثلاثة منتخبات تتنافس على الصدارة، وقد يمتد الصراع حتى صافرة النهاية، أو يحسم في الجولة التاسعة، إذا نجح منتخب غانا في الفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعثر مدغشقر أمام جزر القمر، وهو السيناريو الذي سيمنح "النجوم السوداء" تأهلهم رسميًا إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم.

