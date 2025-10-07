أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراتي الذهاب والإياب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

وقال محمد في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي: "الكاف وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة بدلا من إقامتها خارج مصر".

وأضاف: "سيتم إقامة مباراة ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي".

وتابع: "مباراة العودة ستقام في القاهرة أيضًا، يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر ذاته، على ستاد السلام، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة".

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي، بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، بعد اتفاق الناديين معا في وقت سابق على هذا الأمر.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يمر بفترة من تراجع المستوى، خلال مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري، خاصة بعدما فشل في تحقيق الفوز بأي من مبارياته الثلاثة الأخيرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

