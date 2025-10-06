عاد علي معلول الظهير الأيسر لفريق الصفاقسي التونسي، للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق، منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وشارك معلول في مباراة فريقه اليوم أمام الشبيبة القيروانية، أساسيا منذ بداية المباراة حتى خروجه في الدقيقة 87، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري التونسي.

وكان علي معلول عاد للمشاركة مع الترجي من على مقاعد البدلاء، في الجولة الماضية أمام الاتحاد المنستيري، بعد غياب استمر لفترة طويلة منذ تعرضه للإصابة في الجولة الثانية بالبطولة.

وحقق فريق الصفاقسي، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب الشبيبة القيروانية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري التونسي.

والجدير بالذكر، أن علي معلول كان قد انضم إلى الصفاقسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

