لاعب أيجل نوار "لمصراوي": سنفوز على الأهلي.. ونمتلك لاعبين مميزين مثلهم

يرى نزييمانا دجوما لاعب فريق أيجل نوار البوروندي، أنهم قادرون على الفوز أمام النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

وقال دجوما في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أولاً سأبدأ بحمد الله تعالى، الأهلي فريق عظيم ونحترمه كثيرا، لكننا مستعدين لتلك المواجهة".

وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، فنحن نعلم أنهم فازوا بالعديد من الألقاب على المستوى الأفريقي والعالمي، لكننا مستعدون جيدا، وسنفوز".

وزاد: "الأهلي فريق عظيم في تاريخ كرة القدم الأفريقية، لكنها كرة القدم لا تعترف بذلك، وأنا متأكد من قدرتنا على الفوز عليهم".

وأردف: "إنهم فريق كأي فريق آخر، نحترمهم كثيرًا على تاريخهم، لكننا لسنا خائفين لأن الله هو من يقرر من يفوز".

واختتم لاعب أيجل نوار: "أدائهم جيد دائما لكن هدفنا هو الفوز، ونحن نمتلك لاعبين مميزين مثلهم تماما".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.