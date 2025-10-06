مباريات الأمس
لاعب أيجل نوار "لمصراوي": سنفوز على الأهلي.. ونمتلك لاعبين مميزين مثلهم

كتب : محمد القرش

10:30 ص 06/10/2025

نزييمانا دجوما لاعب فريق أيجل نوار البوروندي

يرى نزييمانا دجوما لاعب فريق أيجل نوار البوروندي، أنهم قادرون على الفوز أمام النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

وقال دجوما في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أولاً سأبدأ بحمد الله تعالى، الأهلي فريق عظيم ونحترمه كثيرا، لكننا مستعدين لتلك المواجهة".

وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، فنحن نعلم أنهم فازوا بالعديد من الألقاب على المستوى الأفريقي والعالمي، لكننا مستعدون جيدا، وسنفوز".

وزاد: "الأهلي فريق عظيم في تاريخ كرة القدم الأفريقية، لكنها كرة القدم لا تعترف بذلك، وأنا متأكد من قدرتنا على الفوز عليهم".

وأردف: "إنهم فريق كأي فريق آخر، نحترمهم كثيرًا على تاريخهم، لكننا لسنا خائفين لأن الله هو من يقرر من يفوز".

واختتم لاعب أيجل نوار: "أدائهم جيد دائما لكن هدفنا هو الفوز، ونحن نمتلك لاعبين مميزين مثلهم تماما".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

أيجل نوار الأهلي فريق أيجل نوار نزييمانا دجوما دوري أبطال أفريقيا

