أول تعليق من سام مرسي على فسخ تعاقده مع نادي الكويت

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 05/10/2025

سام مرسي

أعرب النجم المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق، عن سعادته البالغة بالعودة إلى صفوف منتخب مصر من جديد.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية:"حققت حلمي بالعودة إلى منتخب مصر مرة أخرى، وأنا جاهز تماماً لخوض منافسات بطولة كأس العرب والدفاع عن ألوان المنتخب بكل قوة".

وعن مستقبله الكروي ومفاوضاته مع نادي الكويت الكويتي، اكتفى سام مرسي بالقول:"أرفض التعليق في الوقت الحالي على أي أمور تخص مستقبلي مع نادي الكويت، فكل تركيزي حالياً منصب على المنتخب، وعلى تقديم أفضل ما لدي من أجل استكمال حلمي بالمشاركة مع المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم".

وبحسب قناة "الكأس" القطرية فأن إدارة نادي الكويت اتفقت مع مرسي على إنهاء العقد بينهما دون توضيح الأسباب.

