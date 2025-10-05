إصابة جديدة في صفوف نادي أرسنال .. ما علاقة منتخب النرويج ؟

أعلن نادي أرسنال استبعاد قائد الفريق، مارتن أوديجارد، من قائمة منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الإنسي (MCL) للركبة اليسرى.

وأوضح النادي، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيغيب عن مباراتي النرويج في تصفيات كأس العالم أمام الكيان الصهيوني، والمباراة الودية أمام نيوزيلندا، وسيتابع فترة التعافي في منشآت أرسنال الطبية.

وكان أوديجارد قد خرج مصابًا في الدقيقة 30 من مباراة السبت الماضي التي فاز فيها أرسنال على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0، بعد اصطدامه باللاعب كريسينسيو سامرفيل، وبهذا، تكون هذه ثالث مرة هذا الموسم يجبر فيها قائد أرسنال على مغادرة الملعب خلال الشوط الأول بسبب الإصابة، حيث استبدل بمارتن زوبيمندي.

وتعد هذه الإصابة امتدادًا لسلسلة من الإصابات التي تعرض لها أوديجارد هذا الموسم، إذ سبق وأن أصيب في الكتف خلال مباراة ليدز يونايتد يوم 23 أغسطس، قبل أن تأتي الإصابة مجددًا في مباراة نوتنجهام فورست يوم 13 سبتمبر.

وبخروجه أمام وست هام، أصبح أوديجارد أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يُستبدل خلال الشوط الأول في ثلاث مباريات متتالية في البريميرليج (أمام ليدز، نوتنغهام فورست، ووست هام).

مباريات أرسنال المقبلة

يستعد أرسنال لخوض مباراته القادمة أمام فولهام في 18 أكتوبر على ملعب كرافن كوتيدج، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.