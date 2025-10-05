بعد الهزيمة من تشيلسي.. كيف علق جمهور ليفربول على أداء محمد صلاح؟

لم يسدد على المرمى.. ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من تشيلسي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى فريق ليفربول هزيمة جديدة مساء أمس السبت، وذلك عندما خسر بثنائية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ليواصل نتائجة السلبية في مبارياته الأخيرة.

ولم يحقق ليفربول الفوز آخر 3 مباريات، حيث خسرها جميعًا أمام كريستال بالاس وجالطة سراي وتشيلسي.

وتداول مشجعو ليفربول تعليقات غاضبة وانتقادات وأحيانا دعم لنجوم ليفربول على رأسهم محمد صلاح بعد تراجع مستوي الفريق مؤخرًا.

تعليقات جمهور ليفربول على أداء محمد صلاح أمام تشيلسي

كتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "سواء أعجبكم هذا أم لا، محمد صلاح هو لاعبنا، أكثر اللاعبين ابداعًا حتى لو لم يقدم أفضل مبارياته".

كتب آخر: "نعم محمد صلاح كان يجب أن يُسجل ولقد أضاع فرصًا، ولكن تعلم أننا خسرنا المباراة الماضية أمام جالطة سراي وهو كان يجلس على الدكة أيضًا".

بينما كتب مشجع آخر:( محمد صلاح صنع 4 فرص أمام تشيلسي، وهو الأكثر بين جميع اللاعبين في الملعب).

وأكد مشجع: ( أخي، محمد صلاح هو أمن فضل 3 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي على مر العصور ).

وواصل مشجع :( بدأ مشجعو ليفربول الشعور بالقلق من حصول محمد صلاح على أسوا تقييم في الدوري الإنجليزي، يقول البعض مستواه تراجع والبعض يطالب بجلوسه على دكة البدلاء).

وقال مشجع:( كلما قل تحكم ليفربول بالكرة أثناء الاستحواذ عليها، كان أداء محمد صلاح أسوأ).

ووجه أحد المشجعين انتقادا لصلاح وكتب:( محمد صلاح غائب تماما أمام تشيلسي).

