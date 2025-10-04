أثارت دعوة شيلا إيبانا، والدة الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، لحضور حفل عشاء خيري بمناسبة عيد الميلاد، في لندن الشهر المقبل، جدلاً واسعاً.

وتتراوح تذاكر العشاء بين 174 و389 دولارًا، وتشمل فعاليات متنوعة مثل، كأس شمبانيا عند الوصول، عشاء من ثلاثة أطباق، عروض ترفيهية مستمرة، وجود منسق موسيقى (دي جي)، فرصة للقاء شخصيات رياضية مرموقة، وإتاحة التقاط الصور التذكارية.

وتسبب الإعلان في انتقادات في إسبانيا، خاصة بسبب مشاركة إيبانا، والدة لامين يامال، لكن اللاعب السابق في صفوف ريال بيتيس، بنيامين زارانداونا، الذي سيحضر الحدث أيضًا، أوضح أن مشاركتها جاءت بناءً على دعوة لا أكثر.

وفي حديثه لإذاعة Cadena Ser، قال زارانداونا: "تلقيت اتصالًا من شركة JEN C Events بشأن حفل العشاء الخيري السنوي الذي تنظمه. لقد رأوني في صورة تجمعني بوالدة لامين، ونحن نرتبط بعلاقة صداقة قديمة بفضل أصولنا المشتركة من غينيا الاستوائية."

وأضاف: "طلبت مني الشركة إمكانية دعوة إيبانا إلى لندن لحضور هذا الحفل بمناسبة عيد الميلاد، فأخبرتهم أنني سأتأكد من الأمر. وبعد التواصل، تم التوصل إلى اتفاق، ووقّعوا معي عقدًا بصفتي لاعبًا سابقًا، ثم تواصلت مع شيلا (والدة لامين)."

وأوضح زارانداونا أن الأمر لا يتعدى كونه مشاركة مدفوعة لحضور الحفل، قائلاً: "لقد تم التعاقد معنا ببساطة من أجل حضور العشاء، وهم من حددوا الأسعار. ومن الطبيعي أن يسعوا لتغطية تكاليف الحدث."

وشدد على أن: "والدة لامين لا تنظم أي شيء، إنها مدعوة كضيفة فقط. ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام فاجأني حقًا."

اقرأ أيضًا:

هل اقترب أهلي طرابلس الليبي من خطف صفقة الزمالك المنتظرة؟.. رد حاسم للمدير الرياضي

فيريرا يتراجع عن قراره ليحل أزمة مباراة غزل المحلة