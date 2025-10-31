نجم الدوري الإنجليزي السابق يفقد ساقه بسبب امرأة..ما القصة؟

فقد النجم السابق للدوري الإنجليزي ونادي بورنموث، جوردان تشيدوزي، ساقه بعد التعرض لحادث سير على الطريق السريع.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن جوردان كان على جانب الطريق السريع M27 يُجري فحصًا لإطار مثقوب قبل أن تصدمه سيارة في الأول من فبراير من هذا العام.

ووُضع لاعب بورنموث السابق، وابن أسطورة توتنهام جون، في غيبوبة مُستحثة طبيًا عقب الحادث، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه.

ووُجِهت اليوم تهمة التسبب في إصابة خطيرة لآنا بوجوسيويتز، البالغة من العمر 45 عامًا، بسبب القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول.

وستمثل المرأة أمام محكمة ساوثهامبتون كراون في الأول من ديسمبر، حيث كان تشيدوزي مسافر رفقة أخصائي العلاج الطبيعي بعد مشاركته في مباراة لفريق باشلي إف سي من هامبشاير.