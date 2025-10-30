مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

ليفربول يودع كأس كاراباو بثلاثية مذلة أمام كريستال بالاس

كتب : محمد عبد الهادي

12:43 ص 30/10/2025

ليفربول

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

وخسر ليفربول بثلاثية نظيفة وسط ملعبه "الأنفيلد" وأمام جماهيره، ليودع البطولة مبكرًا.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من إسماعيلا سار في الدقائق 41 و 45، ثم أضاف بريمي بينو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة اللقاء من قبل المدرب الهولندي آرني سلوت.

