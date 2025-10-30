ليفربول يودع كأس كاراباو بثلاثية مذلة أمام كريستال بالاس

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

وخسر ليفربول بثلاثية نظيفة وسط ملعبه "الأنفيلد" وأمام جماهيره، ليودع البطولة مبكرًا.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من إسماعيلا سار في الدقائق 41 و 45، ثم أضاف بريمي بينو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة اللقاء من قبل المدرب الهولندي آرني سلوت.

