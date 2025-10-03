جماهير كريستال بالاس تحتفل "بإسقاط 8 طائرات روسية".. ما القصة؟

ردد مشجعو كريستال بالاس الهتافات الاحتفالية بإسقاط طائرات روسية بدون طيار عندما واجهوا فريق دينامو كييف الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي أمس الخميس.

وكان بالاس يخوض أول مباراة أوروبية له في التاريخ، لكن المباراة أقيمت بعيدًا عن ملعب كييف التقليدي بسبب الصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

وبدلاً من ملعب فاليري لوبانوفسكي دينامو، أقيم اللقاء على ملعب أرينا لوبلين في بولندا، حيث سافر الآلاف من مشجعي كريستال بالاس لتشجيع فريقهم.

وحقق الفريق الإنجليزي انطلاقة مميزة في أول بطولة أوروبية، حيث سجل دانييل مونوز وإيدي نكيتياه هدفين، حيث حقق إيجلز فوزًا سهلًا بنتيجة 2-0.

وبينما كان المشجعون يحتفلون، بدأوا في غناء أغنية تستهدف روسيا، التي كانت في حالة حرب مع أوكرانيا منذ غزوها للبلاد في فبراير 2022.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها أرتشي ريند توت صحفي شبكة "ESPN" مشجعي كريستال بالاس يهتفون ضد الطائرات الروسية بدون طيار، ويغنون: "كان هناك ثماني طائرات روسية بدون طيار في الجو، أسقطهم جان فيليب ماتيتا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأغنية كانت عبارة عن نسخة مختلفة من أغنية "10 قاذفات ألمانية" التي اشتهرت بين مشجعي إنجلترا خلال البطولات الدولية.