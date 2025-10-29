"لن يحدث على الإطلاق".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيورلاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اعتذاراً رسمياً لجماهير الملكي بعد تصرفه الأخير عقب استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.

ونشر فينيسيوس بياناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:"اليوم أود أن أعتذر للكل على ردّ فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو، كما اعتذرت اليوم شخصياً خلال التدريبات لزملائي في الفريق، وللنادي، وللرئيس".

وأضاف:"أحياناً تغلبني العاطفة لأنني أريد دائماً الفوز ومساعدة فريقي، شخصيتي التنافسية تنبع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".

وواصل حديثه:"أعدكم بأن أواصل القتال في كل لحظة من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ يومي الأول هنا".

وشهدت المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو تصرف خطأ من فينيسيوس عقب استبداله من قبل المدرب في الدقيقة الـ70، إذ بدأ اللاعب في حالة ذهول وغضب مردداً: "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر! أنا؟"

ثم غادر الملعب متجهاً مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس:"دائماً أنا! سأرحل عن الفريق، الأفضل أن أغادر"، وبعد دقائق، عاد إلى مقاعد البدلاء ليُكمل الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف.

يُذكر أن فينيسيوس جونيور سجل 111 هدفاً في 316 مباراة مع ريال مدريد، إضافة إلى 8 أهداف في 43 مباراة مع منتخب البرازيل.