5 إنجازات تاريخية حققها ليونيل ميسي في عام 2025

واصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية خلال عام 2025، بعدما حقق مجموعة من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية التي دعمت مكانته كأحد أعظم نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

ماذا حقق ليونيل ميسي في 2025؟

نجح النجم الأرجنتيني في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الأمريكي للمرة الأولى في مسيرته، بعدما أنهى الموسم العادي متصدرًا قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا في 28 مباراة، ليقدم واحدًا من أقوى مواسمه التهديفية في المسابقة.

كما سجل ميسي محطة تاريخية جديدة بعدما أصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الهنغارية فيرينك بوشكاش.

وفي إنجاز آخر داخل الدوري الأمريكي، نجح ميسي في تحقيق رقم غير مسبوق بعدما أصبح اللاعب صاحب أكثر المباريات التي يسجل خلالها أكثر من هدف في موسم واحد، عقب تسجيله ثنائية أو أكثر في 10 مباريات متتالية.

وللعام الثاني على التوالي، حصد ميسي في 2025 جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، ليصبح أول لاعب يتوج بجائزة “لاندون دونوفان” لأفضل لاعب في موسمين متتاليين.

واختتم النجم الأرجنتيني عامه برقم تاريخي استثنائي، بعدما تجاوز حاجز 1300 مساهمة تهديفية في مسيرته الاحترافية بين تسجيل وصناعة الأهداف، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية عبر تاريخ كرة القدم.

