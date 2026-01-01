مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

5 إنجازات تاريخية حققها ليونيل ميسي في عام 2025

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 01/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    حارس ميسي الشخصي (1)_10
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي (6)
  • عرض 13 صورة
    حارس ميسي الشخصي (1)
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي (3)
  • عرض 13 صورة
    ميسي وزوجتة (1)_3
  • عرض 13 صورة
    ميسي وزوجتة (9)_20
  • عرض 13 صورة
    ميسي وزوجتة
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية خلال عام 2025، بعدما حقق مجموعة من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية التي دعمت مكانته كأحد أعظم نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

ماذا حقق ليونيل ميسي في 2025؟

نجح النجم الأرجنتيني في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الأمريكي للمرة الأولى في مسيرته، بعدما أنهى الموسم العادي متصدرًا قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا في 28 مباراة، ليقدم واحدًا من أقوى مواسمه التهديفية في المسابقة.

كما سجل ميسي محطة تاريخية جديدة بعدما أصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الهنغارية فيرينك بوشكاش.

وفي إنجاز آخر داخل الدوري الأمريكي، نجح ميسي في تحقيق رقم غير مسبوق بعدما أصبح اللاعب صاحب أكثر المباريات التي يسجل خلالها أكثر من هدف في موسم واحد، عقب تسجيله ثنائية أو أكثر في 10 مباريات متتالية.

وللعام الثاني على التوالي، حصد ميسي في 2025 جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، ليصبح أول لاعب يتوج بجائزة “لاندون دونوفان” لأفضل لاعب في موسمين متتاليين.

واختتم النجم الأرجنتيني عامه برقم تاريخي استثنائي، بعدما تجاوز حاجز 1300 مساهمة تهديفية في مسيرته الاحترافية بين تسجيل وصناعة الأهداف، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية عبر تاريخ كرة القدم.

إقرأ أيضًا:

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ليونيل ميسي انجازات ميسي إنتر ميامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"