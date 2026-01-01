حكم إسباني سابق يفجر مفاجأة: عوقبت بعد طرد رونالدو

أعاد خافيير إسترادا فرنانديز الحكم السابق في الدوري الإسباني الأول فتح النقاش حول ضغوط التحكيم في كرة القدم، بجانب كشفه عن كواليس كيف طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في مباراة عام 2009 لريال مدريد.

ووفقًا لموقع Football Tweet، فأكد الحكم أنه لم يكلف بإدارة أي مباراة لريال مدريد لمدة تقارب العامين بعد منحه بطاقة حمراء لرونالدو.

وقال فرنانديز إن تأثير القرار لم يظهر على الفور في يوم المباراة، بل بدأت تداعياته تتكشف تدريجياً مع تغير جدول تعييناته في الأشهر التالية.

وأضاف خافيير أن أول علامات المشكلة ظهرت بعد عودته إلى المنزل من المباراة، عندما تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس لجنة الحكام الإسبانية في ذلك الوقت، فيكتور يانو سانشيز أرمينيو.

وأشار فرنانديز إلى أن الحديث لم يكن حول القرار نفسه بقدر ما كان بشأن أثره الإعلامي وردود الفعل التي يثيرها على الصعيد الوطني.

وأتم الحكم تصريحاته أن الحكام غالباً ما يعملون تحت ضغوط ونادراً ما تناقش علناً، خاصة عندما يتعلق الأمر بأندية ولاعبين بارزين.