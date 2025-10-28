ميسي يترك قرار مشاركته في كأس العالم 2026 موضع شك

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، فإن أحد أكبر مطالبات مشجعي كرة القدم هو رؤية ليونيل ميسي يلعب مع المنتخب الأرجنتيني، حيث أدلى النجم الأرجنتيني ببعض التصريحات التي قد تقلق جماهير الألبيسيليستي.

وبدا أن وجود ميسي في كأس العالم المقبلة كان مضمونا، لكن كل شيء قد يكون موضع شك بالنظر إلى حالته البدنية والعقلية، كما أوضح في مقابلة مع شبكة "إن بي سي".

وفي مقابلة مع قناة "NBC"، قال ميسي إن مستقبله مع المنتخب غير مؤكد، ورغم رغبة اللاعب في المشاركة في كأس العالم المقبلة، إلا أن هناك عوامل رئيسية ستحدد ذلك، وهو يتعامل مع الأمر بهدوء تام.

وأوضح عن إمكانية المشاركة في كأس العالم المقبل: "سأرى إن كنتُ جاهزًا بنسبة 100%، وأن أكون مفيدًا للفريق، ثم سأتخذ قراري".

وأضاف الأرجنتيني: "لقد فزنا بكأس العالم الأخيرة، وسيكون الدفاع عن اللقب أمرًا رائعًا، لكن أود أن أشعر أنني في حالة جيدة وأن أواصل اللعب مع المنتخب الوطني، إذا كنتُ لائقًا".

واستذكر ميسي كأس العالم 2022: "لقد كان حلم حياتي، تحقق كل شيء، وما مررت به مع عائلتي وشعبي ومع الأرجنتين لا يُنسى".