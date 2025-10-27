"القطط السوداء" تحقق رقما غائبا عن الدوري الإنجليزي منذ 17 عاما

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

يستمر فريق سندرلاند في تقديم أداء مذهل في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حيث حققوا أفضل بداية في تسع مباريات لفريق صاعد منذ عام 2008.

واستمر حلم سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت عندما قلب تأخره إلى فوز مفاجئ 2-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج، وهي النتيجة التي دفعت الفريق الصاعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويمثل إجمالي 17 نقطة التي جمعها "القطط السوداء" من مبارياته التسع الأولى، أفضل بداية لهم على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعادل إنجازهم أيضًا في موسم 1999/2000، عندما كانوا فريقًا صاعدًا.

ويعد هذا هو أفضل عائد من النقاط لأي نادٍ صعد إلى الدوري الممتاز خلال تلك الفترة من الموسم منذ هال سيتي قبل 17 عامًا في 2008/2009.

وبشكل عام، يحتل سندرلاند المركز السادس في قائمة أعلى مجموع نقاط يسجله أي فريق صاعد بعد تسع مباريات.