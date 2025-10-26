مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

كتب : مصراوي

10:28 م 26/10/2025

مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد

كتب – محمد عبد السلام:

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، وسع ريال مدريد الفارق في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، ليبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يملك 22 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد - 27 نقطة

2- برشلونة - 22 نقطة

3- فياريال - 20 نقطة

4- إسبانيول - 18 نقطة

5- أتلتيكو مدريد - 16 نقطة

6- ريال بيتيس - 16 نقطة

7- إلتشي - 14 نقطة

8- أتلتيك بلباو - 14 نقطة

9- خيتافي - 14 نقطة

10- إشبيلية - 13 نقطة

11- أوساسونا - 13 نقطة

12- الافيس - 12 نقطة

13- رايو فاييكانو - 11 نقطة

14- ليفانتي - 9 نقاط

15- ريال مايوركا - 9 نقاط

16- ريال سوسيداد - 9 نقاط

17- فالنسيا - 9 نقاط

18- سيلتا فيجو - 7 نقاط

19- ريال أوفييدو - 7 نقاط

20- جيرونا - 7 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني فوز ريال مدريد على برشلونة طولة الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك:



