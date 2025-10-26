بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة بيراميدز والتأمين الإثيوبي، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم بيراميدز مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة 12، بعد خطأ دفاعي من الفريق الضيف استغله وليد الكرتي الذي أرسل تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها الكونجولي فيستون ماييلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ومع اقتراب المباراة من النهاية، فاجأ أصحاب الأرض الجميع بهدف التعادل في الدقيقة 83، بعد إرسال كرة "لوب" رائعة تجاوزت الحارس وسكنت الشباك.

وبهذه النتيجة، بات بيراميدز بحاجة إلى تحقيق الفوز أو التعادل السلبي في لقاء الإياب لضمان التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.