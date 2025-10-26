مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ريال مدريد 2-1 برشلونة.. هدف بيلينجهام

كتب : مصراوي

05:42 م 26/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (2)
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (2)
  • عرض 15 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي
  • عرض 15 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (2)
  • عرض 15 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 15 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (2)
  • عرض 15 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (3)
  • عرض 15 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

متابعة ـ محمد القرش

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

خط الدفاع: جول كوندي، باو كويارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

ملخص مباراة الكلاسيكو

بداية المباراة

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد، قبل أن يتم إلغائها بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 4

مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 12، لكن يتم إلغائه بسبب تسلل على فينيسيوس

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

كيليان مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 22

فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38

بيلينجهام يسجل الهدف الثانل لريال مدريد في الدقيقة 43

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة 2-1

بداية الشوط الثاني

مبابي يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53

مشاركة إبراهيم دياز بدلا من أردا جولر في الدقيقة 66

مشاركة رودريجو وكارفاخال بدلا من فينيسيوس وفالفيردي في الدقيقة 72

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد وبرشلونة ماتش ريال مدريد وبرشلونة برشلونه وريال مدريد موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونه ريال مدريد برشلونة كلاسيكو بث مباشر ريال مدريد الكلاسيكو مباشر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي