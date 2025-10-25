مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

15 صورة لاستاد القاهرة قبل بداية مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

06:47 م 25/10/2025
    ستاد القاهرة (15) (1)
    ستاد القاهرة (16) (1)
    ستاد القاهرة (17) (1)
    ستاد القاهرة (14) (1)
    ستاد القاهرة (13) (1)
    ستاد القاهرة (12) (1)
    ستاد القاهرة (9) (1)
    ستاد القاهرة (10) (1)
    ستاد القاهرة (11) (1)
    ستاد القاهرة (7) (1)
    ستاد القاهرة (18) (1)
    ستاد القاهرة (6) (1)
    ستاد القاهرة (3) (1)
    ستاد القاهرة (4) (1)
    ستاد القاهرة (8) (1)
    ستاد القاهرة (5) (1)
    ستاد القاهرة (2) (1)

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم بالنادي الأهلي، متابعة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة النادي الأهلي اليوم السبت، أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور، تظهر جاهزية ستاد القاهرة بشكل تام، لاستضافة مباراة الفريق وإيجل نوار.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، في بوروندي.

ويسعى النادي الأهلي، إلى مواصلة نغمة الانتصارات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية في بداية أكتوبر الجاري.

ستاد القاهرة الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وإيجل نوار آخر أخبار النادي الأهلي

