بينهم كهربا.. مدرب القادسية الكويتي يكشف مصير محترفي الفريق

كتب : هند عواد

01:50 م 25/10/2025
كشف التونسي نبيل معلول المدير الفني للقادسية الكويتي، مصير محترفي الفريق –بينهم المصري محمود كهربا- بعد الخسارة في دوري أبطال الخليج.

وخسر القادسية الكويتي من زاخو العراقي، بنتيجة 3-1، قبل الخسارة من العين الإماراتي بنتيجة 1-0، ويحتل الفريق المركز الأخير، من دون نقاط، إلا أنه أمامه فرصه للحاق بأحد المركزين الأول والثاني المؤهلين للدور نصف النهائي.

وقال نبيل معلول عن المحترفين، في تصريحات عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية: "تقييم مستوى المحترفين بالوقت الحالي صعب جدا ولكن بعد شهر ديسمبر من الممكن الحكم عليهم".

وأضاف: "المحترفون انضموا للفريق في وقت متأخر وهم بحاجة لعمل بدني، لكنني اثق بكل المجموعة التي لدي خصوصا عندما تكتمل صفوفنا وستعود النتائج الإيجابية".

كهربا محمود كهربا القادسية الكويتي

