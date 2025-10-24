اعتزلت في سنه وسيتعافى قريبا.. نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

عقد اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة النادي الأهلي أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إيجل نوار غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار، على أرتداء المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من، القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجورب الأسود، فيما يرتدي حارس المرمى اللون السماوي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي فريق إيجل نوار البوروندي الطاقم الأبيض بخطوط سواء، بينما يرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر.

وكان النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

تأكيدا لمصراوي.. مصر تستضيف بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

اعتزلت في سنه وسيتعافى قريبا.. نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح