تضرر كبرياؤه.. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن أزمة محمد صلاح وليفربول؟

تناول الصحف الإنجليزية، غضب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد مشاركته لمدة 16 دقيقة فقط، في لقاء آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس، والذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 5-1.

واختلفت آراء الصحف الإنجليزي حول وضع صلاح الحالي مع ليفربول، بين داعم لمسيرته وأرقامه القياسية، وبين منتقد لقراراته في الملعب.

ديلي ميل.. غضب جماهير ليفربول

تناولت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، آراء جماهير ليفربول، حول محمد صلاح، وذكرت أنهم وصفوه بـ"الأناني"، بعد اختياره التسديد بدلا من التمرير فلوريان فيرتز، الذي كاد أن يسجل أول أهدافه مع الفريق.

وكتب أحدهم: "كان هذا ليكون هدف فيرتز الأول لو لم يكن صلاح أنانيًا للغاية. إنه اختيار سيئ للغاية، خاصةً بالنظر إلى مدى حاجة فيرتز إلى هدف، لقد فعل شيئًا مشابهًا ضد يونايتد حيث حصل فيرتز وإيزاك على إنهاءات سهلة لكنه أراد هدفًا بنفسه وسدد".

وقال آخر: "على صلاح أن يتخلى عن هذا الهراء الأناني. كان بإمكانه بسهولة أن يصنع هدفين الليلة لو لم يُسدد من أماكن أفضل للتمرير. ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر."

ليفربول إيكو.. يائس

وصفت صحيفة "ليفربول إيكو"، محمد صلاح بـ "يائس"، وأضافت بأنه يعيش ليلة من الحظوظ المتناقضة.

ذا أثليتك.. من السخافة استبعاده

ذكرت صحيفة "ذا أثليتك"، أن المهاجم المصري صفق لجمهور ليفربول المحتفل داخل ملعب دويتشه بنك بارك بعد صافرة النهاية، ثم استدار واتجه مباشرةً نحو نفق الملاعب مع استمرار الاحتفالات، إذ كانت لغة جسده معبرة للغاية.

وأضافت الصحيفة، كان هناك المزيد من الإحباط الشخصي لمحمد صلاح، بعدما تعرض كبرياؤه للضرر، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، لتعتبر الفترة الحالية الأصعب لصلاح في مسيرته مع ليفربول.

لكنها أيضا ألقت الضوء على مسيرته السابقة، وذكرت أنه لاعب أظهر ثباتًا خارقًا لفترة طويلة، مُحطمًا العديد من الأرقام القياسية وناشئًا مكانةً أسطورية، يبدو فاقدًا للثقة بشكلٍ غريب.

وأشارت إلى أنه سيكون من السخافة استبعاده، صحيح أنه يبلغ من العمر 33 عامًا، لكننا ما زلنا في أكتوبر. بعد صيف حافل بالتغييرات الجذرية في ليفربول، من الواضح أنه لا يزال يحاول التأقلم مع علاقاته الجديدة في الملعب.

