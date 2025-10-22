سجل لاعب بافوس القبرصي، جواو كوريا، أسرع طرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مباراة فريقه ضد كايرات ألماتي الكازاخستاني.

وحصل جواو كوريا على بطاقة حمراء، بعد 3 دقائق و 3 ثوان فقط، من المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

4 minutos de jogo e o João Correia faz cosplay de Van Damme, deixando o Pafos com 1 a menos contra o Kairat pic.twitter.com/CodjZYuqh1 — Leandlo Escoralinck (@Escoralinck) October 21, 2025

وطرد جواو كوريا، بعد رفع ساقه عاليا، أثناء التحام مع لويس ماتا لاعب كايرات، ولم يحتاج الحكم إلى العودة إلى تقنية الفيديو، لاحتساب البطاقة الحمراء.

وكان الرقم القياسي لأسرع طرد في دوري أبطال أوروبا، مسجل باسم أليكساندر كوتشر لاعب شاختار الأوكراني، الذي طُرد بعد 3 دقائق و 59 ثانية، في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ عام 2015.



