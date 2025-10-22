مباريات الأمس
بالفيديو.. شاهد أسرع طرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

12:18 م 22/10/2025

أسرع طرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سجل لاعب بافوس القبرصي، جواو كوريا، أسرع طرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مباراة فريقه ضد كايرات ألماتي الكازاخستاني.

وحصل جواو كوريا على بطاقة حمراء، بعد 3 دقائق و 3 ثوان فقط، من المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وطرد جواو كوريا، بعد رفع ساقه عاليا، أثناء التحام مع لويس ماتا لاعب كايرات، ولم يحتاج الحكم إلى العودة إلى تقنية الفيديو، لاحتساب البطاقة الحمراء.

وكان الرقم القياسي لأسرع طرد في دوري أبطال أوروبا، مسجل باسم أليكساندر كوتشر لاعب شاختار الأوكراني، الذي طُرد بعد 3 دقائق و 59 ثانية، في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ عام 2015.


