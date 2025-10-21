مباريات الأمس
تكريم خاص من فياريال الإسباني لنجم مانشستر سيتي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

09:51 م 21/10/2025
حرص فريق فياريال الإسباني على تكريم لاعبه السابق، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي رودري، خلال مباراة الفريقين، التي ستجمع بينهما اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفصلنا دقائق قليلة، عن انطلاق مباراة مان سيتي أمام فياريال، المقرر بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال.

ووضع فريق فياريال، اسم رودري لاعب مان سيتي وصورته، داخل ممشى الأساطير في النادي، تكريما له على ما قدمه في السنوات الماضية، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم العام قبل الماضي 2024.

وكان النجم الإسباني صاحب الـ 29 عاما، توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به رفقة المان سيتي ومنتخب إسبانيا.

والجدير بالذكر، أن الإسباني رودري، سبق له اللعب ضمن صفوف فريق فياريال الإسباني، خلال الفترة من يناير 2013، حيث كان يتواجد في قطاع الناشئين بالنادي، حتى يناير 2018، حينما انتقل لفريق أتلتيكو مدريد، بعد عامين فقط من تصعيده للفريق الأول بفياريال.

