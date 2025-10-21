مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة و أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:00 ص 21/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (3)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (2)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي فريق برشلونة بنظيره اليوناني أولمبياكوس اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب لويس كومبانيس معقل فريق برشلونة.

ترتيب برشلونة وأولمبياكوس في دوري الأبطال

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بينما يدخل أولمبياكوس اللقاء وهو يحتل المركز التاسع والعشرون برصيد نقطة واحدة فقط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1"

اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف لمصراوي سبب إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم تحت 20 عامًا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس برشلونة دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس برشلونة ضد أولمبياكوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان