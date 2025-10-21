موعد مباراة برشلونة و أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم

يلتقي فريق برشلونة بنظيره اليوناني أولمبياكوس اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب لويس كومبانيس معقل فريق برشلونة.

ترتيب برشلونة وأولمبياكوس في دوري الأبطال

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بينما يدخل أولمبياكوس اللقاء وهو يحتل المركز التاسع والعشرون برصيد نقطة واحدة فقط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1"

