تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين بنهائي مونديال

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على التواجد في مقصورة ملعب تشيلي الوطني، لمتابعة مباراة نهائي كأس العالم للشباب، بين الأرجنتين والمغرب.

ويلاقي منتخب المغرب للشباب حاليا، نظيره منتخب الأرجنتين، على ملعب "تشيلي الوطني"، في إطار نهائي كأس العالم للشباب 2025 المقام بتشيلي.

ويتواجد إنفانتينو في المقصورة الرئيسية للملعب لمتابعة المباراة، رفقة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالإضافة إلى تواجد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويذكر أن منتخب المغرب، كان قد تمكن من الصعود إلى نهائي كأس العالم، بعد الفوز على منتخب فرنسا، في نصف النهائي، فيما صعد المنتخب الأرجنتين، بعد الفوز على كولومبيا في الدور ذاته.

ويسعى منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخهن لكي يصبح أول منتخب عربي يتوج باللقب.

