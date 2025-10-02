يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحدي كبير يتعلق بضمان وصول ملايين المشجعين الذين يرغبون في حضور البطولة، بطولة كأس العالم المقبلة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتبرز المشكلة بشكل خاص في الولايات المتحدة، إذ تثير فترات الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات، إلى جانب تشدد الرئيس دونالد ترامب في ملف الهجرة، مخاوف بشأن قدرة الجماهير على مشاهدة منتخباتها.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" تدخلت عارضة الأزياء الباراجوانية جوادالوبي جونزاليس، التي مثلت بلادها في مسابقة "ملكة جمال الكون" عام 2013، عبر منشور على إنستجرام ناشدت فيه الرئيس ترامب، لتسهيل حصول مشجعي باراجواي على تأشيرات تمكنهم من حضور كأس العالم، مؤكدة أن الحصول على تأشيرة أميركية أمر في غاية الصعوبة بالنسبة لبلادها.

وظهرت جونزاليس، الفائزة بلقب ملكة جمال باراجواي 2013 وزوجة للاعب المنتخب الوطني خوان إيتوربي السابقة، في فيديو مرتدية قميص منتخب بلادها، وقالت: "عزيزي الرئيس ترامب، تشرفت بلقائك في مسابقة ملكة جمال الكون 2013 في موسكو، أتوجه إليك اليوم لطلب أمر مهم لبلدي. بعد 16 عاماً تأهلت باراجواي إلى كأس العالم، وهو حلم نعيشه جميع".

وأضافت:" في أميركا اللاتينية كرة القدم أكثر من مجرد رياضة، إنها شعور وحياة، من الصعب جداً الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، سنكون في غاية السعادة إذا ساعدتنا في تسهيل العملية من أجل كأس العالم".

كما كتبت في تعليق: "ساعدني في تحقيق ذلك @realdonaldtrump، الكثيرون تم رفض طلباتهم، وسيكون رائعاً لو كان هناك تسهيلات على الأقل في فترة كأس العالم"، لتضيف مازحة: "لن نغضب إذا منحونا تأشيرات مجانية".

وكان منتخب الباراجواي تأهل للمونديال لأول مرة منذ 2010، حين وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تخسر أمام إسبانيا بطلة العالم.

تشير بيانات وزارة الخارجية الأميركية إلى أن نسبة رفض تأشيرات السياحة (B) لـ باراجواي بلغت 18.9% في عام 2024، وهي أعلى من الأرجنتين (8.9%) والبرازيل (15.4%) وأوروجواي (2.6%)، لكنها أقل من الإكوادور (36.9%) وكولومبيا (24.7%).

منذ عودة ترامب للرئاسة بداية 2025، وقع قراراً يطالب بتشديد التدقيق الأمني على كل القادمين إلى الولايات المتحدة، وفي أغسطس، وقّعت واشنطن وباراجواي اتفاق "البلد الثالث الآمن" الذي يسمح لطالبي اللجوء الأميركيين بنقل ملفاتهم إلى باراجواي.