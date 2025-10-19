مباريات الأمس
فرص محمد صلاح الضائعة أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

08:27 م 19/10/2025
يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد حاليا، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول للمباراة، نجح بريان مبيومو لاعب فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأول للشياطين الحمر في مرمى الريدز.

ومنذ بداية الشوط الأول، بدأ لاعبو الريدز يبحثون عن تسجيل هدف التعادل في اللقاء، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، الذي أتيحت له أكثر من فرصة في اللقاء، لكنه لم يتمكن من ترجمة هذه الكرات إلى أهداف.

وبحلول الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني من المباراة، أهدر صلاح فرصة خطيرة، كادت تمكنه تسجيل هدف التعادل لفريق، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى حارس مان يونايتد.

وبعد 10 دقائق من فرصة صلاح المهدرة، أتيحت له الفرصة الأخطر في المباراة، بعدما انفرد بحارس مرمى مانشستر يونايتد، لكنه سدد الكرة بقوة خارج المرمى.

وظهرت علامات الحزن بشكل قوي، على وجه النجم المصري، بعد إهدار فرصتين متتاليتين في المباراة، خاصة في ظل تأخر فريقه بهدف دون مقابل.

وتمكن كودي جاكبو مهاجم ليفربول، من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل للريدز في مرمى اليونايتد، في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ليفربول ومان يونايتد محمد صلاح الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ومان يونايتد فريق ليفربول

