النصر يفوز على الفتح في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

12:45 ص 19/10/2025
حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الفتح بنتيجة خماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفتح

وسجل أهداف النصر كلا من: جواو فيلكس في الدقائق 13 و68 و79، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 60، وكومان في الدقيقة 75.

وسجل هدف فريق الفتح الوحيد اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليعوض بعدها بدقيقة ليسجل الهدف الثاني.

ترتيب فريق النصر والفتح في الدوري

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد نقاط الفتح عند نقطة واحدة ليحتل المركز السادس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق النصر السعودي الدوري السعودي فريق الفتح

