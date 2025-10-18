أطلق سام ألاردايس المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا ونادي وست هام يونايتد تصريحا قويا بشأن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية.

وقال إن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد كان سيتخلص من محمد صلاح لو كان على رأس ليفربول هذا الموسم.

وفي برنامج "لا تيبي تابي فوتبول" سُئل ألاردايس عمّا إذا كان فيرجسون سيترك صلاح يرحل بدلا من توقيع عقد عامين كما حدث مع الريدز، أجاب: "نعم".

وأضاف: "كان يعرف متى يُغيّر وضع اللاعب، بلا شك كان بارعًا في ذلك الأمر، وكان بارعًا في تعظيم قيمة اللاعب، حيث سمح للعديد من النجوم بالرحيل قبل أن يفقدوا قيمتهم".

وأوضح: "كم لاعبًا رأيناهم في العام الأخير من عقودهم، ولا أقصد محمد صلاح فقط، لقد حصلوا على العقد الكبير الذي كانوا ينتظرونه، لأنهم في العام الأخير من عقودهم، وقرروا البقاء".

وزاد: "ربما كان بإمكان محمد صلاح الذهاب والحصول على أموال أكثر بكثير في السعودية، لكننا رأينا لاعبين آخرين يبدو أنهم يتراجعون بعد حصولهم على عقد أكبر من الذي حصلوا عليه من قبل".

واشتهر فيرجسون بالتخلص من اللاعبين النجوم أثناء ذروة تألقهم، مع رحيل عدد كبير من اللاعبين مثل ياب ستام، وديفيد بيكهام، وروي كين، ورود فان نيستلروي، وكريستيانو رونالدو.