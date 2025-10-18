تعديل عاجل في موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

أعلن نادي الزمالك، تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتعديل موعد الفريق الأول لكرة القدم ضد ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السابعة مساء اليوم، بدلا من السادسة، بناءً على طلب النادي الصومالي، وبالتنسيق مع الزمالك، بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناديين رسميًا بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

