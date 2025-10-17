ذهول في إنجلترا.. ظهور نجم اليونايتد السابق بدوري الهواة (صور)

مباراة بـ20 ألف دولار.. السيد الدغيري يكشف أسرار رحلته من الزمالك إلى الدوري

أصيب مشجعو كرة القدم الإنجليزيين بالذهول عندما ظهر لاعب سابق في نادي مانشستر يونايتد مع إحدى فرق الدوري الدرجة التاسعة الإنجليزي للهواة بعد أربع سنوات من اعتزاله.

ونشر نادي "ويثينشو إف سي" الناشط في الدرجة التاسعة مقطع فيديو لفريقه وهو يخرج من غرف تبديل الملابس من أجل خوض لقاء بدوري المقاطعات الشمالية الغربية.

وعندما خرج اللاعبون إلى أرض الملعب ظهر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق دارون جيبسون، والذي انضم للفريق كلاعب جديد خلال الفترة الماضية.

وشارك جيبسون الـ37 عاما في 60 مباراة مع الشياطين الحمر، حيث توج معهم بالدوري الإنجليزي مرتين (2008/09، 2010/2011)، بجانب كأس العالم 2009، و3 كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وبعد فترات قضاها في إيفرتون وسندرلاند وويجان، أنهى الدولي الأيرلندي مسيرته في سالفورد سيتي بعام 2021.

