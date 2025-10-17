ذهول في إنجلترا.. ظهور نجم اليونايتد السابق بدوري الهواة (صور)
كتب : محمد القرش
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
أصيب مشجعو كرة القدم الإنجليزيين بالذهول عندما ظهر لاعب سابق في نادي مانشستر يونايتد مع إحدى فرق الدوري الدرجة التاسعة الإنجليزي للهواة بعد أربع سنوات من اعتزاله.
ونشر نادي "ويثينشو إف سي" الناشط في الدرجة التاسعة مقطع فيديو لفريقه وهو يخرج من غرف تبديل الملابس من أجل خوض لقاء بدوري المقاطعات الشمالية الغربية.
وعندما خرج اللاعبون إلى أرض الملعب ظهر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق دارون جيبسون، والذي انضم للفريق كلاعب جديد خلال الفترة الماضية.
وشارك جيبسون الـ37 عاما في 60 مباراة مع الشياطين الحمر، حيث توج معهم بالدوري الإنجليزي مرتين (2008/09، 2010/2011)، بجانب كأس العالم 2009، و3 كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وبعد فترات قضاها في إيفرتون وسندرلاند وويجان، أنهى الدولي الأيرلندي مسيرته في سالفورد سيتي بعام 2021.
اقرا أيضًا:
أمطار غزيرة وأصوات رعد.. كواليس المران الأول للأهلي في بوروندي