ذهول في إنجلترا.. ظهور نجم اليونايتد السابق بدوري الهواة (صور)

كتب : محمد القرش

12:03 م 17/10/2025
  عرض 6 صورة
  عرض 6 صورة
    دارون جيبسون لاعب مانشستر يونايتد السابق (2)
  عرض 6 صورة
    دارون جيبسون لاعب مانشستر يونايتد السابق (1)
  عرض 6 صورة
    دارون جيبسون لاعب مانشستر يونايتد السابق (6)
  عرض 6 صورة
    دارون جيبسون لاعب مانشستر يونايتد السابق (4)
  عرض 6 صورة
    دارون جيبسون لاعب مانشستر يونايتد السابق (3)

أصيب مشجعو كرة القدم الإنجليزيين بالذهول عندما ظهر لاعب سابق في نادي مانشستر يونايتد مع إحدى فرق الدوري الدرجة التاسعة الإنجليزي للهواة بعد أربع سنوات من اعتزاله.

ونشر نادي "ويثينشو إف سي" الناشط في الدرجة التاسعة مقطع فيديو لفريقه وهو يخرج من غرف تبديل الملابس من أجل خوض لقاء بدوري المقاطعات الشمالية الغربية.

وعندما خرج اللاعبون إلى أرض الملعب ظهر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق دارون جيبسون، والذي انضم للفريق كلاعب جديد خلال الفترة الماضية.

وشارك جيبسون الـ37 عاما في 60 مباراة مع الشياطين الحمر، حيث توج معهم بالدوري الإنجليزي مرتين (2008/09، 2010/2011)، بجانب كأس العالم 2009، و3 كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وبعد فترات قضاها في إيفرتون وسندرلاند وويجان، أنهى الدولي الأيرلندي مسيرته في سالفورد سيتي بعام 2021.

