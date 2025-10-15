ترانسفير ماركت ينشر آخر تحديث لقائمة أغلى اللاعبين في العالم 2025

أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

شهد سوق انتقالات اللاعبين طفرة جديدة في القيم السوقية مع التحديث الأخير الذي نشره موقع Transfermarkt هذا الأربعاء، والذي تصدّره النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، متفوقًا على كبار نجوم العالم أمثال مبابي وبيلينجهام وهالاند.

قام موقع Transfermarkt بتحديث القيم السوقية للاعبين حول العالم، ليشهد التصنيف مفاجأة بتصدر النجم الإسباني الصاعد لامين يامال جناح برشلونة، الذي بلغت قيمته السوقية 200 مليون يورو، متفوقًا على كبار نجوم العالم.

وتفوّق يامال على ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إذ تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 180 مليون يورو.

وفي المركز التالي جاء كل من بوكايو ساكا نجم أرسنال وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بقيمة 150 مليون يورو، ثم بيدري لاعب برشلونة وفلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ بقيمة 140 مليون يورو لكل منهم.

أما المركز العاشر فجاء من نصيب الثنائي مايكل أوليس (23 عامًا) نجم كريستال بالاس وفيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بقيمة 130 مليون يورو لكل منهما، ليختتم الثنائي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم حاليًا.

