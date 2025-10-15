صور تكشف الحقيقة.. هل ألقت جماهير الإمارات هواتفها على لاعبي قطر؟

أول تعليق من لوكا زيدان بعد ظهوره مع منتخب الجزائر

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لملعب "جاسم بن حمد" وهو يحتوي على أحذية وهواتف وزجاجات مياه، وزعم أنها ملقاة من جماهير الإمارات خلال لقاء قطر في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 74 من مباراة قطر والإمارات، التي انتهت بفوز "العنابي" بثنائية مقابل هدف وتأهله إلى المونديال، نزل بعض مشجعي الإمارات إلى الملعب، ونشب شجار بينهم وبين لاعبي قطر قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وامتد الشغب لبعد المباراة، إذ ألقى مشجعو الإمارات زجاجات المياه إلى أرض الملعب، اعتراضًا على فشل منتخب بلادهم في التأهل إلى كأس العالم.

وزعم بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي أن جماهير الإمارات ألقت هواتفهم إلى الملعب، وبالتدقيق تبين أن الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي.

الصورة الأصلية تعود إلى يوم 29 يناير 2019، وبالتحديد في نصف نهائي كأس آسيا، في لقاء قطر والإمارات، الذي انتهى بفوز العنابي برباعية نظيفة ومن ثم تأهله إلى نهائي كأس آسيا والتتويج به لاحقًا بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-1.

ونشرت الصورة الأصلية على موقع Getty Images، المتخصص في بيع الصور ومقاطع الفيديو، وتضمنت زجاجات وأحذية مُلقاة على ملعب "محمد بن زايد"، ولا تحتوي على أي هواتف.

