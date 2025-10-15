مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

إعلان

صور تكشف الحقيقة.. هل ألقت جماهير الإمارات هواتفها على لاعبي قطر؟

كتب : هند عواد

12:22 م 15/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شغب من جماهير الإمارات في مباراة قطر بنصف نهائي كأس آسيا (2)
  • عرض 4 صورة
    صورة منتشرة لملعب مباراة الإمارات وقطر
  • عرض 4 صورة
    شغب من جماهير الإمارات في مباراة قطر بنصف نهائي كأس آسيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لملعب "جاسم بن حمد" وهو يحتوي على أحذية وهواتف وزجاجات مياه، وزعم أنها ملقاة من جماهير الإمارات خلال لقاء قطر في تصفيات كأس العالم 2026.

صورة منتشرة لملعب مباراة الإمارات وقطر

وفي الدقيقة 74 من مباراة قطر والإمارات، التي انتهت بفوز "العنابي" بثنائية مقابل هدف وتأهله إلى المونديال، نزل بعض مشجعي الإمارات إلى الملعب، ونشب شجار بينهم وبين لاعبي قطر قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وامتد الشغب لبعد المباراة، إذ ألقى مشجعو الإمارات زجاجات المياه إلى أرض الملعب، اعتراضًا على فشل منتخب بلادهم في التأهل إلى كأس العالم.

وزعم بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي أن جماهير الإمارات ألقت هواتفهم إلى الملعب، وبالتدقيق تبين أن الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي.

الصورة الأصلية تعود إلى يوم 29 يناير 2019، وبالتحديد في نصف نهائي كأس آسيا، في لقاء قطر والإمارات، الذي انتهى بفوز العنابي برباعية نظيفة ومن ثم تأهله إلى نهائي كأس آسيا والتتويج به لاحقًا بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-1.

شغب من جماهير الإمارات في مباراة قطر بنصف نهائي كأس آسيا (1)

ونشرت الصورة الأصلية على موقع Getty Images، المتخصص في بيع الصور ومقاطع الفيديو، وتضمنت زجاجات وأحذية مُلقاة على ملعب "محمد بن زايد"، ولا تحتوي على أي هواتف.

اقرأ أيضًا:
تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قطر والإمارات مباراة قطر والإمارات شغب جماهير الإمارات هل ألقت جماهير الإمارات هواتفهم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة