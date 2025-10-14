للمرة الأولى.. نجل أسطورة فرنسا يحرس مرمى منتخب الجزائر

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟

منتخب اليابان يسجل رقما تاريخيا بعد الفوز على البرازيل وديا

قناصة على السطح.. حالة تأهب قصوى قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الرسمي لمواجهة أوغندا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وقرر المدرب الكرواتي أن يدفع بالحارس صاحب الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، لوكا زيدان، أساسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان قرر لوكا نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، تمثيل المنتخب الجزائري بدلا من الفرنسي.

وبعد قرار تمثيل محاربي الصحراء، تواجد حارس مرمى نادي غرناطة في معسكر الفريق للمرة الاولى بشهر أكتوبر الجاري، حيث جلس على مقاعد البدلاء بمباراة الصومال الماضية.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع فريق غرناطة في 7 مواجهات حتى الآن، حيث استقبل 13 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة خلال مباراة.

اقرأ أيضًا:

بعد تأهل 6 منتخبات.. 3 مقاعد أفريقية لكأس العالم تُحسم اليوم

محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق