مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

3 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

0 0
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

للمرة الأولى.. نجل أسطورة فرنسا يحرس مرمى منتخب الجزائر

كتب : محمد القرش

07:11 م 14/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (3)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (1)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (7)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (6)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدان
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدانِ 2
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدانِ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الرسمي لمواجهة أوغندا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وقرر المدرب الكرواتي أن يدفع بالحارس صاحب الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، لوكا زيدان، أساسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان قرر لوكا نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، تمثيل المنتخب الجزائري بدلا من الفرنسي.

وبعد قرار تمثيل محاربي الصحراء، تواجد حارس مرمى نادي غرناطة في معسكر الفريق للمرة الاولى بشهر أكتوبر الجاري، حيث جلس على مقاعد البدلاء بمباراة الصومال الماضية.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع فريق غرناطة في 7 مواجهات حتى الآن، حيث استقبل 13 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة خلال مباراة.

اقرأ أيضًا:

بعد تأهل 6 منتخبات.. 3 مقاعد أفريقية لكأس العالم تُحسم اليوم

محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس العالم تصفيات كأس العالم لوكا زيدان زيد الدين زيدان نجل زيدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح