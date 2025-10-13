10 صور لظهور إنفانتينو وترامب في قمة السلام بشرم الشيخ

لأول مرة منذ 91 عاما.. إنجاز تاريخي لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

ظهر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة السلام المقامة حاليا في شرم الشيخ.

وحرص إنفانتينو على التقاط العديد من الصور، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجد الثنائي في شرم الشيخ لحضور قمة السلام.

وكان إنفانتينو تواجد ضمن المدعوين لحضور قمة السلام في شرم الشيخ، والتقط مجموعة من الصور رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل انطلاق القمة.

وتواجد إنفانتينو في قائمة الضيوف الذين شاركوا في قمة السلام بشرم الشيخ، ضمن قائمة ضمت مجموعة من قادة دول من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء ووزراء.

والجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، يعرف بعلاقته القوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

