مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

10 صور لظهور إنفانتينو وترامب في قمة السلام بشرم الشيخ

كتب : يوسف محمد سعيد

08:12 م 13/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (4)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (5)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (6)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (7)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (8)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (9)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (10)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (3)
  • عرض 10 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة السلام المقامة حاليا في شرم الشيخ.

وحرص إنفانتينو على التقاط العديد من الصور، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجد الثنائي في شرم الشيخ لحضور قمة السلام.

وكان إنفانتينو تواجد ضمن المدعوين لحضور قمة السلام في شرم الشيخ، والتقط مجموعة من الصور رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل انطلاق القمة.

وتواجد إنفانتينو في قائمة الضيوف الذين شاركوا في قمة السلام بشرم الشيخ، ضمن قائمة ضمت مجموعة من قادة دول من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء ووزراء.

والجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، يعرف بعلاقته القوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أقرأ أيضًا:

بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

"إحنا مش زي المغرب".. حلمي طولان يتحدث عن خسارة منتخب المحليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنفانتينو قمة شرم الشيخ قمة السلام ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى وترامب يوقعان على وثيقة اتفاق إنهاء حرب غزة
عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية