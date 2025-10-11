علم فلسطين حاضر في مباراة النرويج والكيان الصهيوني بتصفيات كأس العالم

ما هي علاقة عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق بجيس ثورب من الأهلي الجديد؟

لا يزال الدعم مستمر من جانب كل جماهير الكرة العالمية، للشعب الفلسطيني وكل ما تعرض له من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

وحرصت جماهير منتخب النرويج، على رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، خلال مباراة فريقها أمام منتخب إسرائيل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاتحاد النرويجي، أعلن في وقت سابق تخصيص عوائد مباراة منتخب بلادها أمام الكيان الصهيوني، لتقديم مساعدات للسكان في غزة.

وتوجهت جماهير منتخب النرويج قبل المباراة، إلى ملعب اللقاء وهم يحملون العلم الفلسطيني في الشوارع، في إشارة إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين المنتخب النرويجي ومنتخب الكيان الصهيوني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، لصالح المنتخب النرويجي، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالنرويج.

