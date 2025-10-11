مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 4
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

علم فلسطين حاضر في مباراة النرويج والكيان الصهيوني بتصفيات كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

08:39 م 11/10/2025
    أعلام فلسطين في مباراة النرويج
    أعلام فلسطين في مباراة النرويج
    أعلام فلسطين في مباراة النرويج
    أعلام فلسطين في مباراة النرويج

لا يزال الدعم مستمر من جانب كل جماهير الكرة العالمية، للشعب الفلسطيني وكل ما تعرض له من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

وحرصت جماهير منتخب النرويج، على رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، خلال مباراة فريقها أمام منتخب إسرائيل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاتحاد النرويجي، أعلن في وقت سابق تخصيص عوائد مباراة منتخب بلادها أمام الكيان الصهيوني، لتقديم مساعدات للسكان في غزة.

وتوجهت جماهير منتخب النرويج قبل المباراة، إلى ملعب اللقاء وهم يحملون العلم الفلسطيني في الشوارع، في إشارة إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين المنتخب النرويجي ومنتخب الكيان الصهيوني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، لصالح المنتخب النرويجي، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالنرويج.

النرويج إسرائيل أعلام فلسطين

