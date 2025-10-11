انفجر في البكاء وكشف عن وشم.. لاعب يوجه رسالة إلى والده المتوفي (صور)

بعد يومين فقط من وفاة ميجيل أنخيل روسو، المدرب التاريخي للأرجنتين والذي فاز بكأس كولومبيا مع فريق ميلوناريوس، أصر ابنه، إجناسيو روسو، المشاركة مع فريقه "تيجريس" تكريما له.

وقبل مباراة تيجريس ضد نيولز أولد بويز، قال إجناسيو عن سبب إصراره على التواجد مع الفريق: "كان ليتمنى ذلك، ولهذا السبب سأشارك. إذا لم ألعب، فسينهض ويلعنني".

وكأنها فيلم أو قصة مكتوبة، حيث تلقى المهاجم الأرجنتيني تمريرة عرضية من الجناح الأيسر، ليضعها في مرمى نيولز أولد بويز بالدقيقة 22.

وبعدما سدد روسو الكرة وتأكد إنها سكنت الشباك، لم يستطع أن يفعل شيئا آخر، إذ سقط على ركبتيه على العشب وانفجر في البكاء وهو ينظر إلى السماء.

وقرر الأبن أن ينهض من على العشب ليرفع قميصه ويكشف عن وشم على صدره تضمن "كل شيء يتم علاجة بالحب".

بالإضافة إلى تدريب العديد من الفرق في الأرجنتين، كان روسو جزءًا أساسيًا من تاريخ الأندية الأخرى في المنطقة، وكان ميلوناريوس واحدًا منهم.